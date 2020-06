Amazon, Netflix, Mercado Libre, Youtube y la elección de contenidos

-JC: Acabo de ver la película de Ken Loach “Sorry We Missed You”, que habla de los repartidores de paquetes a domicilio para empresas como Amazon o Zara. Llevan una botella en la camioneta para orinar, porque no tienen tiempo para ello. Es una buena metáfora de la fluidez de ese sistema. Si visitas una librería entiendes los costos del negocio: pagar el alquiler, la luz, las nóminas, la limpieza… Si compras por internet, esa percepción desaparece y es más fácil la explotación. Durante la pandemia, Amazon ha estado vendiendo en España. Los mensajeros, muy precarios, han sido utilizados bajo riesgo de contagio. Y el gobierno lo ha permitido.

You May Also Like