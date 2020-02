Ameal: “Maradona es un ídolo, pero muchas de las cosas que dice duelen”

El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, volvió a referirse a la polémica sobre lo que será el recibimiento a Diego Armando Maradona en La Bombonera por la última fecha de la Superliga y, si bien se mostró molesto por la situación, buscó calmar las aguas: “Maradona es un ídolo, pero muchas de las cosas que dice duelen”.

“Hoy sólo pensamos en el partido con Colón. Maradona es un ídolo, pero a nosotros, muchas de las cosas que dice nos duelen. Pero estamos por encima de eso, Boca está por encima de todos nosotros. Somos respetuosos y pretendemos que sean respetuosos con nosotros“, analizó el mandamás Xeneize en diálogo con Presión Alta.

Al ahondar sobre la cuestión, el máximo dirigente de Brandsen 805 evitó brindar precisiones de cómo será el recibimiento en sí: “De esto se ha hecho una novela, y eso a mi no me interesa. Nosotros siempre dijimos que lo respetamos. Es un ídolo y nosotros defendemos a los ídolos, que siempre dijimos que no se tienen que meter en la política, no obstante lo de Román (Riquelme) que había dejado el fútbol y nos acompañó para ganar las elecciones”, sostuvo.

Más allá de todo, Ameal le brindó tranquilidad a todos los que quieren un homenaje al astro argentino, al asegurar que “Boca va a hacer algo” porque “quedó demostrado el último domingo el cariño que le tiene la gente”.

Comentarios

comentarios