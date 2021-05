“Among Us” llegará este año a las consolas PS4 y PS5

Among Us, uno de los grandes éxitos gamer en la actualidad, tiene todo listo para su llegada a PS4 y PS5. No se trata de un rumor sino de una noticia confirmada: el desarrollador, Inner Sloth, lo anunció en Twitter a través de un video (que podés ver más arriba, en este repaso) en el que encontramos algunas pistas sobre aquel arribo.

“Preparate para darle la bienvenida a una renovada tripulación”, dijeron en el tuit. En ese sentido, se espera que Among Us en las consolas de Sony llegue con una máscara, un sombrero y una mascota exclusivos para esas plataformas, elementos que están inspirados en Rachet & Clank, una franquicia clásica de PlayStation.

