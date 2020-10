Among Us: un hacker amenazó a jugadores en todo el mundo

Among Us es un videojuego en el cual los tripulantes de una nave espacial deberán completar una serie de misiones o tareas de mantenimiento para ganar la partida. Sin embargo, entre los participantes se encuentra uno o dos impostores, cuya misión es sabotear las misiones y matar al resto sin ser identificados mediante trucos, consejos y estrategias.

Alertados por las denuncias de los usuarios a través de las redes sociales, InnerSloth, la compañía desarrolladora de Among Us, tuvo que cerrar los servidores y actualizar la versión del juego.

Among Us, el famoso juego que ganó popularidad en este 2020, fue foco de un hackeo informático que afectó a miles de jugadores en todo el mundo. El ataque cibernético se dio de cara a las elecciones de Estados Unidos y los creadores tuvieron que hacer una actualización de emergencia.

You May Also Like