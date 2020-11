Ana Rosenfeld habló sobre las pericias a Mariana Nannis

En ese sentido, Ana Rosenfeld aseguró que Mariana no tendría problema en presentarse a una pericia de este estilo. “Lo fundamental es que ella resiste una pericia psicológica o psiquiátrica perfectamente. Cualquier divorcio te trae un desequilibrio emocional. Todo lo que ella dice lo dice un poco desordenado porque obviamente está muy enojada porque no está recibiendo lo que le corresponde“, explicó la abogada en Los ángeles de la mañana.

No hay paz entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia. Esta mañana, Sofía Bonelli, la actual pareja del ex futbolista habló sobre las últimas declaraciones de la mediática y afirmó: “Es un mamarracho. Tira cualquiera para que lo levanten y me tiren mierda a mí“.

