Ana Rosenfeld no podrá ejercer como abogada hasta fines de 2021

Ahora, la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo rechazó su pedido y la suspensión tendrá vigencia hasta finales de noviembre de 2021: “La doctora no puede desconocer que efectuó públicamente juicios de valor subjetivos estrechamente vinculados con la situación de Darthés. No solo afirmó y dio a entender que no creía más en la versión de su cliente, sino que, además, aseguró que le pediría perdón a la contraparte“.

