Analizan extender el congelamiento de alquileres y prohibición de desalojos

Por un lado, Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la República Argentina se ha manifestado en contra de una posible extensión del decreto. “Advertimos que esta medida excepcional no debía prorrogarse bajo ninguna circunstancia, ya que no dejaba de ser una intromisión del Estado en los contratos entre particulares, un claro avance sobre el derecho a la propiedad privada y que este debía durar los 180 días establecidos, no más, de lo contrario, causaría una gravísima situación en el mercado de alquileres”, expresaron en un comunicado, según indicó ese medio.

