Andrea Pietra celebró los 10 años de la adopción de Ani

La actriz escribió un sentido mensaje para su hija, quien llegó hace una década desde Haití para sumarse a su familia con Daniel Grinbank.

“Un día como hoy, hace tan sólo 10 años, la vida nos cambió por completo, los sueños se superaron a sí mismos y el amor aterrizó en nuestra casa para quedarse para siempre…“, comenzó emocionada Andrea Pietra en su cuenta de Instagram.

“Un día como hoy, hace 10 años nos conocimos nosotras dos, nos miramos, nos reímos y nos hicimos esta panzada de amor que crece y crece y es definitivamente la felicidad. Amarte hija mía es un regalo de todos los días. Feliz aniversario para nosotras“, agregó junto a una serie de fotos de la nena.

Ani llegó a la vida de la actriz y Daniel Grinbank en 2010 luego de que la pareja buscara infructuosamente tener un bebé de forma biológica. “Empezamos a buscar con Dani un bebé pero no sucedía de forma natural. Después hicimos inseminaciones, que es el paso mas fácil antes de hacer un in vitro. Esto pasó cuando tenía 33 y yo recién fui mama de Ani a los 42“, contaba Andrea en junio de este año durante una entrevista.

“Yo siempre había sido muy metódica con todo esto (los tratamientos) porque me generaban mucha expectativa, mucha desilusión, mucha emocionalidad y mucha hormona en el cuerpo. También era muy importante para nosotros la pareja, a partir de eso queríamos tener un hijo y no a pesar de eso. Fue en ese momento que mi última y actual ginecóloga me dijo que se podía intentar con ovo donación, que quedás embarazada en el mismo momento, o directamente la adopción“, continuó.

Con respecto a cómo lidió emocionalmente con este tema, la actriz explicó: “Yo quería ser la mamá de alguien pero quería poder explicarle de dónde venía y fue por esto que no me parecía la donación de óvulos. No me parecía necesario pasar por un embarazo. Nueve meses de embarazo no son más importantes que toda una vida de una persona al lado de otra para poder estar juntas, cuidarla y acompañarla hasta que sea un adulto. De esa balanza, comenzaron a surgir los trámites“.

Sobre los motivos por los que decidieron adoptar en Haití y no en la Argentina, la pareja coincidió en que se debió a que en el país tropical existían muchas menos limitaciones y que los tiempos eran más cortos. “La idea de Haití llega por default, por lo que significa hacer los trámites de adopción en la Argentina. Los tiempos son desgastantes“, aseguró Pietra.

“Suena chocante pero siento que fuimos agraciados de no quedar embarazados porque jamás de nuestro adn hubiera surgido una hija como la que tenemos“, agregó orgulloso Grinbank en diálogo con el programa Padres e hijos. (Pronto)

