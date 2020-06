Andrea Pietra se emocionó al recordar la adopción de Ani

Y agregó: “No me parecía necesario pasar por un embarazo. Nueve meses de embarazo no son más importantes que toda una vida de una persona al lado de otra para poder estar juntas, cuidarla y acompañarla hasta que sea un adulto. De esa balanza, comenzaron a surgir los trámites”.

La actriz explicó por qué no la convencía la ovodonación. “Yo quería ser la mamá de alguien pero quería poder explicarle de dónde venía y fue por esto que no me parecía la donación de óvulos”, expresó.

