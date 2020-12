Andrea Rincón negó el romance con Jonatan Cristaldo en medio de un escándalo

La actriz aseguró que no está en pareja con el delantero de Racing. Morella de las Heras, la exmujer y madre de los mellizos, fue quien comenzó con el rumor.

Andrea Rincón negó que esté viviendo un romance con el futbolista de Racing Jonatan Cristaldo en medio de un conflicto entre él y su ex mujer Morella de las Heras, con quien tienen mellizos de tres años.

“¡No estoy en pareja con él! Qué locuras que inventan“, comentó la actriz en diálogo con Ciudad.com. La versión surgió luego de que se filtrara un mensaje de Instagram de Morella hacia Rincón en el que le preguntaba si ella estaba viendo a sus hijos con motivo de una relación con el jugador.

“Hola. ¿Cómo estás, Andrea? Te hago una pregunta… ¿Vos ves a mis hijos? Porque el padre me dice que los ves, que les pregunte cómo los tratás. Me dijo y lo borró. Y como no le creo nada no sé si es verdad o qué. Preguntales, o sea que les pregunte a los nenes. Cómo voy a hacer eso si tienen tres años. La verdad te hablo como mamá para saber con quién se quedan mis hijos. La relación que tengan ustedes no me importa pero me dice así este pibe y me asusta“, le escribió. Rincón no le contestó.

“Nunca me llegó ningún mensaje por privado. O por lo menos no lo vi”, aseguró frente a la consulta del periodista Fernando Gatti.

