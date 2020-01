Andrés Calamaro se burló del video del chancho

En las últimas horas, las impactantes imágenes virales de un chancho que es arrojado de un helicóptero y cae en la pileta del empresario y dueño de la marca Etiqueta Negra , Federico Álvarez Castillo , causó revuelo, polémica y repudio. Muchas son los interrogantes que se van disolviendo con los minutos y la investigación exhaustiva: ¿Estaba muerto o vivo? ¿Quién lo tiró? ¿Quién filmó desde abajo el impacto en el momento exacto?. Al rededor de esta pregunta hay nombres, presuntos culpables, debates en las redes, la furia de los proteccionistas y los poemas de Ándres Calamaro que le agregaron más nafta al fuego.

“Si viene cayendo un chancho como prendido a una teta. Le preparo la pileta A la larga y a lo ancho. Y que caiga lo más pancho desde el cielo y de rodillas. Que me hablaron maravillas del continente del cerdo. Estamos todos de acuerdo, la sangre son las morcillas“, comenzó el cantante en Twitter recitando unos versos que abrieron la puerta a la continuidad del escándalo. “Caíste más bajo que ese pobre animalito chabón. Pedís respeto, pero en el momento en que celebrás que un millonario tiró un animal indefenso, desde un helicóptero desde su casa en el paraíso fiscal, se esfuma. No te parece un montón la situación? Que se yo“, lo enfrentó lapidario un seguidor que se manifestó muy molesto con su actitud.

Si viene cayendo un chancho

Como prendido a una teta.

Le preparo la pileta

A la larga y a lo ancho.

Y que caiga lo mas pancho

Desde el cielo y de rodillas.

Que me hablaron maravillas

Del continente del cerdo.

Estamos todos de acuerdo

La sangre son las morcillas https://t.co/DtEU3RXh0a — Brad Pittbull (@bradpittbull666) January 15, 2020

Sin embargo, lejos de inmutarse por la furia de sus seguidores, Calamaro reavivó el incendio: “Si tiene etiqueta negra es el chancho del verano. Viene volando el marrano y el aire lo desintegra. Un chancho no tiene suegra pero si tiene destino. Se lo acompaña con vino Cabernet y champiñones. Se tira de los aviones, llega paté de porcino“.

Sus palabras se mofaron de la situación del animalito arrojado y eso desató la furia de muchos, principalmente aquellos que se calzan la camiseta por los cuidados del medio ambiente y el cuidado de los animales, quienes (pese a que no paró de publicar versos dedicados al asunto), no le dejaron pasar una sola. Además, recordemos que no es la primera vez que el compositor se muestra polémico y directo en su desinterés por los animales, dado que tiempo atrás causó una ola de broncas de la misma manera, cuando se manifestó a favor de las corridas de los toros.

“Soy argentino latino alimentado con vacas. Duermo con mis dos matracas y carne en el intestino. Me refluye en el destino que somos todos mortales. Si llovieran animales, el hambre no existiría. Otro gallo cantaría, comiendo somos iguales“, agregó entre un ida y vuelta polémico al que se le sumaron también muchos apoyándolo y continuando su inspiración irónica. (Exitoína)

