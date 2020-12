Andy Kusnetzoff confirmó que “Perros de la calle” se va de Metro

Respecto a aquella primera emisión, se sinceró: “Había que llenar, no sabíamos con qué. Después fui aprendiendo que no se trata de llenar con cosas de afuera sino de adentro”. Entonces recordó la cantidad de cosas que hicieron al aire en estas casi dos décadas: desde las figuras que formaron parte, hasta las entrevistas que pasaron a la historia.

De esta manera, Kusnetzoff hizo un repaso por su trayectoria. Recordó que sus primeros pasos los dio como productor en la Rock and Pop y después de mucho esfuerzo, logró tener su propio programa en Radio Mitre, se llamaba Tarde de perros. Aunque pensó que se iba a quedar bastante tiempo en la AM, el ciclo terminó. Al año siguiente, desembarcó en Radio Metro y desde entonces no se fue más.

Durante el clásico pase, Andy Kusnetzoff alertó que se venía un anuncio importante. Y al comienzo su clásico programa en Radio Metro, dijo: “Día histórico para Perros de la calle, 15 de diciembre del 2020 y es histórico por muchas razones, no solo por el anuncio que vamos a hacer, si no por volver al estudio”.

You May Also Like