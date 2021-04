Andy Kusnetzoff será papá nuevamente

Una gran felicidad invade por estos días a Andy Kusnetzoff y ya se puede decir el motivo: se convertirá en papá por segunda vez. Ángel de Brito contó que Florencia Suárez está en la dulce espera: “Se viene el hermanito o hermanita para Helena“, anunció el conductor en LAM.

“Yo había anunciado el primer embarazo de Flor y esta vez, cuando me enteré y le pregunté, no podía creer que lo supiera. Me decía ‘¿cómo te enteraste?’, pero me dio el ok para decirlo acá“, explicó De Brito.

Recordamos que el conductor de PH y Florencia son papás de Helena, de 4 añitos.

Fuente: Revista Pronto

