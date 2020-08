Ángel De Brito durísimo con el jurado del Cantando 2020

“ Se le anima a todo, no le importa si tienen seguidores en las redes, si tienen trayectoria. Para mi Karina está encarando este año el jurado ”, agregó. “ No le tiene miedo a nada y pone lo que se le canta. Es terca. Tira técnica, tira show, tira un poco de todo ”, finalizó. (Paparazzi)

“ Aprovechen porque el jurado está adormecido, no sé. Se ven unas cosas espantosas y dicen: ‘Bien, bárbaro’ ”, lanzó muy picante. Y, con muchísima experiencia en el jurado de un reality, Ángel después tuvo palabras elogiosas para el desempeño de Karina, la princesita. “ Karina es la letal del jurado. No le importa nada ”, dijo.

Y no se guarda nada. No sólo habla del desempeño de los participantes, sino que además se ocupa ¡del jurado! Así como lo leen…Y con Brian Lanzelotta en el piso, Ángel aprovechó para dar y repartir… Hablaban sobre aquellos participantes que desafinan, que en el certamen -parece- hay muchos.

