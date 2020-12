Aníbal Fernández defendió a Cristina Kirchner: “Puso el cuerpo para defender los intereses del pueblo”

Estos dichos generaron una gran polémica en la cúpula del Frente de Todos y Aníbal Fernández defendió a Cristina en declaraciones radiales: “Cristina puede decir lo que está diciendo porque vaya si hay alguien a quien no le pueden decir que no ha puesto el cuerpo para defender los intereses del pueblo“, aseguró el funcionario.

