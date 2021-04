Anibal Pachano se emocionó al recordar a su madre

Ayer por la tarde, en una nueva emisión de “Corte y Confección” conducido por Andrea Politti en la pantalla de eltrece, Aníbal Pachano no pudo contener la emoción al recordar a su madre. El artista realizó un diseño exclusivo inspirándose en la serie “El tiempo entre costuras”, y cuando lo presentó oficialmente frente al exigente jurado contó que esa creación tenía que ver con una historia personal durante su operación de cerebro.

“Mi hija trató de sacarme la historia de la cabeza de lo que podía pasar y me trajo esta serie que me hizo recordar a mi vieja y eso me ayudó a entender ese mundo de mi mamá: cuando cosía, cuando tejía y me sirvió como ejercicio para acordarme lo que había visto pre operación y post operación”, señaló.

“Gracias por compartirlo” soltó la conductora también emocionada. “Más allá de que sea lindo o feo, tiene que ver con una historia personal. Es la historia de mi madre y la que me ayudó a salir de eso” confesó el coreógrafo que conmovió a todos los presentes con su relato y se llevó los halagos del jurado. Benito Fernández le puso un nueve y Vero de la Canal un diez. Fabián Zitta también lo elogió pero su puntaje es secreto. Logró así un total de 19 puntos y quedó liderando el podio junto a su compañera: María Fernanda Callejón. (Revista Pronto)

