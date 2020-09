ANMAT prohibió el uso y la comercialización de dos equipos médicos

La disposición aclara que “los lotes mencionados no han sido importados por su titular de registro en el país por lo que se desconoce su legítima procedencia y no puede asegurarse que se trate de productos que cumplan con las especificaciones correspondientes”.

Al investigar, confirmaron que los productos mencionados no fueron importados por la empresa y que “puede observarse en las fotografías remitidas como constancia, los productos no cuentan con la respectiva etiqueta de nacionalización”.

