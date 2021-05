ANMAT prohibió la venta de unos morrones enlatados

Si bien cuando se realizó la inspección no se encontró el lote cuestionado, se tomó muestra de la producción para su análisis. A partir de ello, la dirección de Bromatología de Salta concluyó que el producto no estaba apto, el envase estaba hinchado, con manchas de herrumbre en su parte superior, el estado de conservación era deficiente, y, en resumen, se trataba de una conserva abombada.

You May Also Like