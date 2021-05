ANSES: cómo reclamar cuando existe un problema con un crédito

– La cuenta bancaria no existe o está dada de baja. En caso de que hayas realizado recientemente un cambio de banco, deberás esperar entre 90 y 120 días para que los datos de la nueva cuenta impacten en el sistema. Cuando el cambio se haga efectivo, podrás solicitar un turno para tramitar un nuevo crédito. Si no cambiaste de lugar de cobro, deberás ir al banco para corroborar la información personal y de la cuenta con tu banco, y solicitar la rectificación si corresponde.

Si solicitaste un turno para pedir un Crédito Anses, y a las 48 horas recibís un correo electrónico informando que no podrás ser atendido, existe la posibilidad de que no cumplas los requisitos para realizar el trámite. Por el contrario, si considerás que cumplís con las condiciones de acceso al crédito, acercate a una oficina de Anses en la fecha y la hora del turno asignado.

