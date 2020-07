Anses: cuál es el monto del tercer bono del IFE

El banco Macro, informó que los beneficiarios del IFE pueden retirar su dinero en cualquier cajero automático, aún sin tarjeta de débito. Para ello, tendrán que generar un código de extracción que podrán tramitarlo en anses.gob.ar/IFE, o macro.com.ar/operacionessimples. Por otra parte, aclararon que si el beneficiario no tiene la tarjeta de débito el día de cobro -no antes de esa fecha-, tendrá que generar un código de extracción que recibirá a través de un mensaje (SMS) en el celular declarado.

You May Also Like