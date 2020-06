Anses: el lunes comienzan los pagos del segundo bono de $10.000 del IFE

-El titular o su grupo familiar no tengan ingresos provenientes de una prestación de desempleo, jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de planes sociales nacionales, provinciales o municipales, o de salario social complementario.

Aclararon que quienes cobraron el bono de $10.000 la primera vez, no tendrán que volver anotarse para cobrar el refuerzo. Por el momento, no está programado un tercer desembolso para los beneficiarios del IFE. Pero desde la entidad afirmaron que el pago de un nuevo bono dependerá de la evolución que tomen las medidas de aislamiento social en el contexto de crisis sanitaria actual.

You May Also Like