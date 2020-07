Anses: qué hacer si no se registró un CBU para cobrar el segundo IFE

Desde el organismo se girará el dinero a un banco cercano al lugar de residencia de cada uno de los que perciben el IFE. Este último deberá ingresar no solo para retirar el monto sino también para que se les asignan el CBU que no se pudo generar previamente. Esto tiene como objetivo que todos los beneficiarios logren cobrar el bono así como también reciban una tarjeta de débito del banco, ya sea privado o estatal.

Desde la ANSeS confirmaron que aquellos que no hayan registrado su CBU “van a cobrar igualmente vía bancaria”. No obstante, detallaron que cada entidad bancaria elegirá el modo de hacerlo “para que sea ordenado y no se acumule gente”.

Entre las casi tres millones de personas que cobraron el haber en sucursales bancarias o cajeros automáticos para el primero. No obstante, aún quedan remanentes que no lograron generar su cuenta para poder cobrar el segundo depósito.

You May Also Like