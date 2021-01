ANSES: quiénes cobran jubilaciones y pensiones este miércoles 27 de enero

Además, luego de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmara que no habrá un cuarto Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el organismo previsional continúa acreditando saldos de la Tarjeta Alimentar para beneficiarios de AUH y AUE, así como también Asignaciones de Pago Único y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

