ANSES: quiénes cobran jubilaciones y pensiones este viernes 30 de octubre

No obstante, hasta el próximo 10 de noviembre, la ANSES continuará con las Asignaciones de Pago Único y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, comenzadas el 6 y 8 de octubre, respectivamente.

De esta manera, el organismo a cargo de Fernanda Raverta concluyó otra ronda de su cronograma de pagos que, a diferencia de los anteriores, no incluyó el bono de $10.000 correspondiente al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). De hecho, la cuarta entrega aún no fue confirmada por el Gobierno.

You May Also Like