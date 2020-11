ANSES: quiénes cobran pensiones no contributivas este miércoles 4 de noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este miércoles con el cronograma de pagos para las Pensiones no contributivas que se extenderá durante toda la semana. Además, seguirán los pagos de las Asignaciones de Pago Único y las Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas, que se entregarán hasta el próximo martes 10 de noviembre.

You May Also Like