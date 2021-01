ANSES: quiénes cobran pensiones no contributivas este viernes 8 de enero

Esta semana concluye el pago de Pensiones No Contributivas (PNC), las asignaciones de Pago Único y las Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas. Desde el próximo lunes será el turno de inicio de la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones, pensiones y Asignación Universal por Embarazo (AUE).

