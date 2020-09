ANSES: una nueva moratoria jubilatoria incluiría a personas que no alcancen los 30 años de aportes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estudia una nueva moratoria jubilatoria, que será destinada a personas que no alcancen los 30 años de aportes. Fernanda Raverta ya había mencionado la posibilidad en agosto, pero ahora fuentes del organismo reforzaron que la medida está en su agenda.

Sin embargo, la titular del organismo aseguró en diálogo con Infobae que no se trata de una prioridad inmediata. Previo a analizar la medida de la nueva moratoria jubilatoria, se debe priorizar otros temas como la salida del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o la deuda de las provincias con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

A fines del mes pasado, anticipó en una entrevista: “Hay que volver a poner el sistema previcional en el lugar en el que lo puso puntualmente el gobierno de Néstor y Cristina, donde quienes tienen los requisitos para jubilarse fácilmente puedan hacerlo sin hacer un trámite. Pero, quienes no tengan esos requisitos y esas condiciones, el Estado les genere las condiciones para poder tener sus derechos”.

En otra ocasión, volvió a hacer referencia al análisis de esta nueva moratoria. “Si yo te digo qué aspiro y qué pienso del gobierno de Alberto y de Cristina es que sea un gobierno que vuelva a poner el trabajo en la centralidad, que vuelva a hacer aportes y contribuciones para que nuestro organismo tenga ingresos suficientes para pagar jubilaciones dignas. Volver a la idea de que nadie se salva solo y que vivimos en comunidad”.

“La discusión es de no solamente un tope -que alcanzó hasta el 2003- de hasta cuándo me reconocen los años que yo no aporté o que no me hicieron los aportes quienes correspondía que me los hicieran, sino obedece a una discusión de un modelo económico que vuelve a poner el trabajo como centro“, agregó Raverta.

