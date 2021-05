Ante la llegada del frío, los especialistas piden “no minimizar síntomas” y recomiendan testeos

Y la otra cuestión que observó el neumonólogo es que “la circulación de las personas no está tan baja como lo fue la cuarentena de la primera ola. Por lo tanto, no podemos descartar que aparezcan patógenos característicos de la gripe y el neumococo causando también infecciones”.

Y si bien el SARS-CoV2 tiene algunas particularidades que son fáciles de distinguir en la clínica “eso no le ocurre a todas las personas”, por ejemplo, la típica pérdida del gusto y el olfato -explicó el especialista- que destacó que “hay muchos pacientes que no presentan estos síntomas y sin embargo es Covid”.

You May Also Like