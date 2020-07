Antonio Alzamendi: “A Gallardo lo pongo a la altura de Simeone”

Por último, el uruguayo opinó sobre los traspiés del equipo de Gallardo: “Me dio la sensación que River se confió en algunos partidos y ahí perdió el campeonato con Boca. Perdió en Tucumán y dijeron que no le cobraron un penal, pero no hay que echarle la culpa a nadie. En la final contra el Flamengo, Creo que River pierde el partido, más que lo gana Flamengo. Lo tenía muerto y lo revivió el primer gol”.

Además, Alzamendi elevó la figura de Ricardo Bochini por sobre la de Diego Armando Maradona: “Bochini fue el jugador más grande que vi jugar, Era guapo, chiquito, definía cuando tenía que definir, hacía jugar a todo el equipo. En el pan y queso, me quedo con Bochini antes que Maradona. Nadie va a negar lo que es Diego, es como Pelé y Messi. Pero en sentimiento, compañerismo y en el juego, porque estuve al lado, me quedo con ‘el Bocha’. Era fiel con el equipo, con los compañeros y amaba a Independiente”.

Antonio Alzamendi, quien marcó el gol más importante de la historia de River Plate en aquel 1-0 a Steaua de Bucarest para ser campeón el mundo en 1986, habló en Radio Mitre y elogió a Marcelo Gallardo: “Es el mejor de todos, sin ninguna duda está en el primer lugar. River me gusta como juega, como mueve la pelota de un lado para el otro, llega al arco rival con mucha gente y define con precisión, a quién no le gusta ver a un equipo como River”, sostuvo y subrayó: “A Gallardo lo pongo a la altura de Simeone. Es muy difícil dirigir acá en Sudamérica, los grandes técnicos son aquellos que arman equipos, y Gallardo arma equipos. Lo que ha hecho Simeone Atlético Madrid ha sido importantísimo”.

