Antonio Grimau se habría separado de su joven novia

El prestigioso actor no habría podido soportar la presión de los medios y de un importante sector de la sociedad. Por eso decidió poner punto final a la relación que mantenía con su joven pareja, de 22 años.

Fue todo tan efímero como la luz de un fósforo. Antonio Grimau no pudo soportar la presión de los medios y de un importante sector de la sociedad y decidió poner punto final a la relación que mantenía con su joven pareja. El actor de 75 años no quiso brindar declaraciones a la prensa, al igual que cuando fue visto por primera vez junto a Sofía Gentile, de 22 años, en el estreno de una obra de teatro en la calle Corrientes, y se alejó de ella para no ser captado por las cámaras de televisión y celulares.

Pero apenas se conoció este romance, trascendió la versión de que él le habría pedido de manera categórica a la chica que se lleve todas las cosas de su casa -hacía poco estaban conviviendo- y que regrese a su domicilio original. La actriz de comedia musical continúa tomando sus clases para seguir creciendo dentro del ambiente artístico, pero según comentó Gustavo Méndez, panelista del ciclo “Confrontados”, se encuentra con un pésimo estado de ánimo por la separación y los términos en que debió dejar la casa del veterano intérprete. Los 53 años de diferencia pudieron más que la pasión arrolladora del amor.

Si bien Sofía había desmentido fervientemente su romance con Antonio en diálogo con el programa conducido por Rodrigo Lussich y Carla Conte en El Nueve, más allá de que haya sido vista con él en los ensayos y en los camarines de “Hello Dolly!”, la obra que él realiza junto con Lucía Galán y Darío Lopilato en el Teatro Opera. Ella previamente lo habría confirmado off the record, aunque esta circunstancia habría llegado a los oidos del atribulado actor y montó en cólera. Además, desde marzo, la brecha etaria entre la artista rosarina y Grimau se ampliará aún más, ya que el actor que interpretó a Sandro en su serie biográfica cumplirá 76 años, mientras que el aniversario del natalicio de Sofía es recién en noviembre. (Diario Show)

