Anuncian un acuerdo con el Club de Paris para extender plazos y no caer en default

“En ocho meses en lugar de hacer frente a los aproximadamente US$ 2.400 millones se hará un conjunto de pagos que sumarán aproximadamente US$ 430 millones de dolares”, dijo.

Guzmán anunció “un conjunto de pagos que sumarán aproximadamente US$430 millones” en el marco del plazo fijado hasta el 31 de marzo próximo para negociar un vencimiento de US$ 2.400 millones para no caer en default.

El Gobierno argentino llegó a una acuerdo con el Club de París que contempla la implementación de “un puente” hasta el 31 de marzo de 2022 para no caer en default y el pago parcial de un monto de US$ 400 millones, informó el ministro de Economía, Martín Guzmán.

You May Also Like