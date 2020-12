Anya Taylor-Joy, sobre “Gambito de dama”: “Todos sentimos que no pertenecemos de alguna manera”

“Gambito de dama” es, además, una historia que a pesar de estar ubicada hace seis décadas, dialoga muy bien con este presente al mostrar a una mujer cuya determinación y pasión están por encima de todo, y para quien sus vínculos íntimos con los varones no son más que experiencias de una vida común, que no la distraen ni son elementos centrales en función de sus objetivos.

Al respecto, añadió que “de una manera extraña” su inspiración para interpretar a Beth fue ella misma: “Beth es claramente una voz que estuvo flotando en mi mente por mucho tiempo, con su inexpresivdad y no tan adecuada socialmente, así que por eso, desde la primera vez que leí el libro no tuve que hacer mucha preparación en términos de encontrar el personaje, ella ya estaba ahí”, contó.

“Lo que es hermoso de Beth es que ella encuentra un lugar al que pertenece, pero en última instancia aprende que si no construye un hogar para sí misma, nunca va a ser feliz. La serie también tiene un elemento muy bueno, que es la idea de que trabajar junto a otros te lleva más lejos que trabajar sola, y sobre todo estando en aislamiento, me parece excelente que nos recuerde eso”, agregó.

You May Also Like