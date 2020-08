Apple confirmó que va a retrasar el lanzamiento del iPhone 12

Si bien no hay información oficial en la previa, como es costumbre, se espera que los iPhone de 2020 lleguen en cuatro modelos, con tres tamaños diferentes . Una versión regular de 5.4 pulgadas; el 12 Plus y el 12 Plus Pro con pantallas de 6.1 pulgadas; y el Pro Max de 6.7 pulgadas.

You May Also Like