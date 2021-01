Apple enfrenta nuevas demandas por la “fecha de vencimiento” de los iPhone

“Cuando los consumidores compran iPhone de Apple esperan productos de calidad sostenible. Desafortunadamente, eso no es lo que sucedió con la serie iPhone 6. No sólo los consumidores fueron defraudados, sino que tuvieron que enfrentar la frustración y el daño financiero, desde un punto de vista ambiental, también es absolutamente irresponsable “, dijo Els Bruggeman, directora de Euroconsumers.

Dos presentaciones se iniciaron en diciembre por dos organizaciones con sede en Bélgica y España, respectivamente. La tercera demanda es coordinada por la organización de derechos del consumidor italiana, Altroconsumo, que pide a Apple una indemnización de al menos 60 euros a los propietarios de teléfonos de la serie iPhone 6 . El modelo regular, el 6 Plus y el 6S Plus son mencionados en la queja.

