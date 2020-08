Aprobaron un nuevo test serológico nacional y un protocolo para medir anticuerpos en plasma convaleciente

Este es el segundo test serológico que desarrolló el grupo de Gamarnik: “El anterior que presentamos, Covidar IgG es un test muy robusto, altamente específico y sensible que está teniendo múltiples usos: por un lado, estudios epidemiológicos, por ejemplo, se hicieron estudios importantes en el Barrio Padre Mujica (ex villa 31) y en otros barrios populares de provincia de Buenos Aires para medir la cantidad de personas que se habían infectado, muchas de las cuales no habían sido en su momento detectadas”, explicó la investigadora.

