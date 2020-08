Aprueban protocolo para la industria de cosmética, perfumería e higiene personal en Buenos Aires

“Se recomienda no realizar reuniones en planta y coordinar encuentros de manera virtual. Para aquellas que por fuerza mayor se lleven a cabo en las salas de la planta no superar las 8 personas, dependiendo del tamaño de la misma”, dice el protocolo y aclara que en ese caso “se debe respetar la distancia de al menos 2 metros entre cada persona”.

También sugiere implementar “un formulario obligatorio para todos aquellos visitantes extranjeros o colaboradores que regresen del exterior” y determina que “si no cumplen con los criterios mencionados, no pueden ingresar a planta”.

