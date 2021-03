Argentina conmemora el Día de las Mujeres con una agenda en tensión, centrada en la IVE y el femicidio

El deporte no está exento, no podría, es como vivir fuera de la realidad, y así aparecen, las primeras mujeres técnicas y entrenadoras -otra vez las primeras- en básquet y vóley masculino.

Dice también Vilma Ibarra: “No es posible prevenir, investigar y sancionar femicidios si jueces y juezas, fiscales, y fuerzas de seguridad de la Nación y de todas y cada una de las provincias no incorporan la perspectiva de género y dan cuenta de los hechos de violencia. No puede haber espacio para jueces y juezas, fiscales y fuerzas de seguridad que no actúan ante los femicidios, o peor aún, los apañan”.

