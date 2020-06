“Argentina merece un sistema tributario mejor; equitativo, solidario y progresivo”

GR: Si tomamos en cuenta la situación actual donde hay una necesidad de recaudación por la pandemia mundial diría que estoy de acuerdo, siempre que sea por única vez y en el caso que no sea confiscatorio. Sería adecuado en la medida que no afecte sustancialmente el patrimonio de los sectores alcanzados por el impuesto.

GR: Sí, son muchos impuestos. Nuestro Estado en sus tres niveles tiene potestad de aplicar impuestos y es ahí donde se genera un presión tributaria alta. Eliminaría los impuestos distorsivos, por ejemplo el impuesto a los débitos y créditos bancarios que surgió por una medida de emergencia y se quedó. En caso de no poder eliminarlo, proponemos que se pueda computar, aunque sea para las pymes y para montoributistas en el 100% no sólo contra Ganancias sino también por ejemplo contra el monotributo, y en el caso de las pymes inscriptas contra el IVA.

Gabriela Russo: Partimos de la idea de que Argentina merece un sistema tributario mejor. Que no sean parches sucesivos sino tener un sistema que sea equitativo, solidario y que en su conjunto sea progresivo y no regresivo, Desde esa base propusimos algunas ideas que son de fondo.

