Argentina recibirá un crédito del Banco Mundial por US$ 330 millones para mejoras en salud

Sobre el total de US$ 2.000 que el BM desembolsará este año, US$ 420 se aprobaron en febrero y en el corto plazo se continuará con la aprobación de los fondos pactados para el 2021.

“La Argentina recibirá un crédito del Banco Mundial de US$ 250 millones para fortalecer el sistema de salud pública en todo el país, y otro de US$ 80 millones para mejorar la eficiencia y el acceso a servicios digitales”, informó este miércoles el Gobierno.

La Argentina recibirá dos créditos del Banco Mundial (BM) por US$ 250 millones y US$ 80 millones cada uno para fortalecer el sistema de salud pública y mejorar el acceso a servicios digitales , respectivamente, en el marco del compromiso por US$ 2.000 millones que el organismo multilateral desembolsará este año.

