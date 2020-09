Arribas seguirá en el país mientras lo investigan por supuesto espionaje ilegal

Al confirmar el rechazo a que Arribas sea autorizado a salir del país, los jueces de la Sala I del tribunal de apelaciones Cesar Álvarez y Roberto Lemos Arias señalaron que el otorgamiento del permiso en las condiciones pretendidas “sería una suerte de emisión de pasaje abierto a cualquier sitio del planeta, incluso a aquellos países con los que no rige tratado de extradición, lo cual no puede admitirse, dados los contactos y la capacidad económica” del imputado.

