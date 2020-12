Aseguran que el uso de tapaboca no incrementa el riesgo de golpe de calor

Cuando faltan once días para el comienzo del verano, el Hospital de Clínicas informó este jueves que “el uso del barbijo de tela o tapaboca no debería ocasionar inconvenientes” en la salud ni siquiera en los días de altas temperaturas “si se respetan las recomendaciones para evitar el golpe de calor” y se desarrollan actividades de baja intensidad como caminar o la rutina diaria.

You May Also Like