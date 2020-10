Aseguran que la legalización del aborto “no tendrá un tratamiento express” en el Congreso

– M: La salud de las mujeres es central, la necesidad de frenar las muertes por abortos clandestinos es fundamental. Es menos costoso para el sistema de salud la interrupción voluntaria, es un tratamiento ambulatorio. Lo más probable es que no se tenga que internar. Todo eso es menos costoso para el sector de la salud también porque no va a tener que ocupar una cama de terapia intensiva. En ese sentido, es mejor para todos.

– M: Como ya lo tuvimos en 2018 y la situación no ha cambiado tanto, creo que va a ser más corto: Están las exposiciones para el que las quiera volver a revisar. Ya toda la dinámica institucional está muy aceitada y pensamos en poder trabajar también en un plenario de comisiones y lograr un tiempo de tratamiento adecuado que lo podamos discutir, que no sea ‘express’ pero tampoco 3 meses de discusión.

– M: Tienen todo el derecho de plantear una posición pero tengo temor de lo que vaya a pasar. Lo viví en 2018 y son sectores muy violentos en las calles y en las redes. Hay una cosa de escrache tremenda. Me parece que es importante que cada uno tenga derecho a plantear lo que piensa pero no tienen derecho de mostrarse violentos, de amenazar, escrachar. Nunca puede estar asociada la militancia a la violencia.

– M: Si, totalmente. Alberto volvió a decir en 10 días que en cuanto considerara que el escenario era oportuno, iba a mandar el proyecto. Resalto que es un tema que él trabajó en la campaña, no es una cuestión que no haya dicho antes.

– M: Estamos más cerca de cómo llegamos a la discusión en 2018. Nos falta ajustar el número, no nos está sobrando nada, pero entiendo que el hecho de que sea un proyecto del Poder Ejecutivo favorece. Creo que lo que no podamos consolidar de acá a que el proyecto llegue, se podrá seguir trabajando durante el tratamiento.

You May Also Like