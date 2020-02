Aseguran que Nicole Neumann fue estafada por su madre

Nicole Neumann nunca pudo revelar la verdad detrás de su relación laboral con su madre, Claudia Neumann. Esta última manejó su carrera desde que la modelo tenía 13 años.

No fue hasta que cumplió 18 que Nicole se distanció de ella para su relación profesional. Durante la mañana del martes, en “Los Ángeles de la Mañana” (LAM) repasaron su relación y auguraron una estafa de parte de la progenitora contra su hija.



En primer lugar, se remitieron al relato de Denise Dumas en su programa. En el mismo, la conductora habló de este tema en su programa y habló de la posibilidad de que la panelista de “Nosotros a la Mañana” había sido víctima de una estafa de su madre. “Trabajó todos esos años y, como era menor, esa plata no le iba a ella”, aseguró Dumas.



El destino de la madre de Nicole Neumann luego de su desvinculación

Durante la transmisión de LAM, Ángel de Brito aseguró: “A la madre se la tragó la tierra y no apareció nunca más, hace poco estuvo en un programa de juegos con Del Moro”. Además, aprovechó para recordar una entrevista con la modelo en la que habló del tema.



“Digamos que no nos entendimos nunca. No hablo con ella. Si cuento todo lo que pasó con ella, mi mamá se tiene que exiliar del país”, detalló Neumann en el diálogo. Para finalizar el ciclo, se transmitió una nota con Claudia en la que se refería a la carrera de su hija: “Económicamente, Nicole hoy no representa casi nada, es una inversión a largo plazo”, aseguró.

