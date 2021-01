Asesinaron a Martell “Kardone” Derouen, primo de Beyoncé

Los representantes de Beyoncé no respondieron inmediatamente a la solicitud de confirmación de The Post sobre su posible relación con Martell Derouen.

La solicitud de una investigación policial sobre Derouen, de quien los medios de comunicación locales han informado como “primo” de la superestrella Beyoncé, fue hecha por una persona no identificada que no había tenido noticias del músico durante varios días.

You May Also Like