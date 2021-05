ATE: para Larreta, los enfermeros “son simplemente empleados administrativos”

“Se murió gente porque no había lugares para internarse, gente que estuvo horas dando vuelta en ambulancia buscando una cama y murió”, afirmó el dirigente, y añadió: “El sistema sanitario de la Ciudad de Buenos Aires ya está eligiendo quién vive y quién no vive”.

Sobre la situación del sistema sanitario en la Ciudad de Buenos Aires el dirigente dijo que “todavía hay camas porque están poniendo camas nuevas, no porque la gente sane” y añadió que “mucha gente es asistida en sus domicilios y no los llevan a los hospitales.”

