[Audio] “La ley es un nuevo paradigma social basado en la solidaridad”

La diputada Gabriela Cerruti (Frente de Todos) calificó hoy a la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que fue sancionada por el Senado esta madrugada, como “un nuevo paradigma social”, y añadió que se siente “orgullosa de haber votado una norma que permite el congelamiento de tarifas, la suba de los haberes de los jubilados y la implementación de una tarjeta alimentaria en el marco de la crisis dejada por el gobierno de Mauricio Macri”.

“Yo digo que esta ley, más que una ley, es un nuevo paradigma social basado en el concepto de solidaridad y que tiene que ver con entender que la felicidad propia no puede construirse por sobre la felicidad colectiva”, analizó la legisladora en declaraciones a AM750.

“Para desarrollar la felicidad individual tenemos que desarrollar la felicidad colectiva”, añadió la diputada tras puntualizar que la modificación vinculada al pago de haberes jubilatorios fue difundida erróneamente por los medios de comunicación.

“Cuando los jubilados que cobran 14.000 pesos, a fin de mes, cobren 19.000 se van a dar cuenta de que les mintieron”, sintetizó.

“Yo no sé si difunden mal con mala intención o por desconocimiento”, agregó, pero resaltó que “lo importante es que aprendamos a pensar de otra manera, no podemos indignarnos porque se le saque un poquito de dinero a los que más tienen”.

“Es cierto que, para el que tiene previsto viajar al exterior, va a ser un poquito más caro, pero no por eso dejará de hacerlo, en esta Argentina que nos dejó el macrismo, donde para no ser pobre tenés que ganar más de $37.000 por mes, y yo me pregunto quiénes tienen la suerte de ganar eso como mínimo”, argumentó.

“A mí me llena de orgullo votar el congelamiento de tarifas (otra de las medidas incluidas en la ley), la suba para jubilados y la implementación de una tarjeta alimentaria para los que no tienen para comer”, agregó.

“Este nuevo paradigma tiene que ver con calmarse, desindignarse y empezar a mirar al otro, entendiendo que estamos construyendo una sociedad en común”, finalizó.

