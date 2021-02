Aumento de internet y TV paga: la postura del gobierno es “inflexible”

Agregó que desde el Enacom, conducido por Claudio Ambrosini, “seguimos conversando con todos por futuros aumentos”, pero remarcó “quien no cumpla con la resolución (5% de aumento desde enero) no podrá aplicar los futuros aumentos que se aprueben”.

En diálogo con radio AM 750, López indicó que en las conversaciones de los últimos días con los grupos empresarios con más cantidad de clientes “ellos no dicen que van a devolver los importes” ya cobrados y que están por encima del aumento del 5% que aprobó el Gobierno para salir del congelamiento de precios del último cuatrimestre del año pasado.

You May Also Like