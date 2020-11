“Aún no hay definición” sobre el futuro del IFE, afirman desde el gobierno

La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, destacó que el gobierno del presidente Alberto Fernández cumple, en un contexto de pandemia, un “doble rol” al “cuidar en materia de salud” a la población y brindar protección social a los sectores vulnerables.

Asimismo, en una entrevista con Télam, confirmó que “en breve” habrá novedades sobre la fórmula de la movilidad jubilatoria.

Luego de que esta semana se anunciara que se suman un millón de niños y adolescentes a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Senado convirtiera en ley el proyecto que refinancia las deudas de las provincias con la Anses, Raverta sostuvo que el organismo que encabeza se puso “a la altura de un tiempo histórico, muy excepcional” para asistir a los sectores más desprotegidos.

– Télam: ¿Cuál la responsabilidad del Estado y de la Anses en particular en la protección social, especialmente en el marco de una pandemia?

– Raverta: Alberto nos dijo que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad social a los argentinos y, en este contexto de pandemia y de emergencia sanitaria tiene que cumplir un doble rol. Por un lado, cuidar en materia de salud a quienes se van contagiando y necesitan un tratamiento; y cuidar en materia de ingresos y de seguridad social, porque cuando se generan medidas como el aislamiento hay una cantidad de población sin poder ir a buscar sus ingresos porque está excluida del mercado formal de trabajo. La enorme responsabilidad del sistema de seguridad social es ir acompañando las medidas de protección de la salud con medidas de protección social.

– T: ¿Cómo se materializa esa protección?

– R: El Gobierno instrumentó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el Programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP), los bonos de salud, las becas de cultura. Cada una de las medidas se tomaron en función de esta coyuntura para justamente no dejar a ningún argentino abandonado sino que haya una política de Estado para acompañar y asistir.

– T: Respecto del IFE, ¿está determinado ya cuál será el futuro de ese ingreso?

– R: Aún no hay definición. Está evaluando el gabinete económico la forma en que va a ir tomando este ingreso familiar de emergencia, en función de las distintas situaciones económicas que atraviesan las familias.

– T: Esta semana, el presidente anunció la ampliación de la AUH. ¿Qué significa esta medida?

– R: La idea con la ampliación de la AUH es ir a buscar a los chicos y chicas que no tienen ni asignación ni salario familiar en un contexto de aumento de la pobreza. Cuando asumimos, un 53% de los chicos entre 0 y 14 años vivían bajo la línea de pobreza y ahora son un 56% producto de la pandemia y de la crisis económica mundial, de la que la Argentina no está exenta. Se hizo esa modificación a partir de estos indicadores de pobreza más saber que hace 11 años la AUH debe garantizar que todos los chicos de la Argentina, cuyos papás no tengan ingreso estable, tengan esa asignación de carácter alimentario. Decidimos ir a buscar a quienes no estaban recibiendo la asignación y nos encontramos con este millón, de los cuales 723 mil ya fueron localizados. Rápidamente vamos a poder abrazarlos con una política de Estado que los ponga en pie de igualdad.

– T: Ayer, el Senado convirtió en ley el proyecto que refinancia las deudas de las provincias con la Anses. ¿Cuál es la importancia de esta medida?

– R: Es una ley de protección de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), sobre la cual teníamos muchas expectativas porque resuelve temas importantes que tiene hoy ese fondo, producto de decisiones que tomó el gobierno anterior y que lo ponen en riesgo. Es justamente el fondo de garantías para todos los jubilados de la Argentina. La ley va a permitir que defendamos ese fondo y con el pago de la Reparación Histórica ahora va ser una responsabilidad del Ministerio de Economía a través del Tesoro y no del FGS. Hay 900 mil jubilados que tienen que seguir cobrando la reparación, pero no con un insumo del fondo de garantías que haría que corra riesgo y deje de ser la garantía de los 7 millones de jubilados. Hay otras cuestiones que contempla la ley para justamente poder ayudar a los jubilados

– T: ¿Cómo sigue la discusión respecto a la movilidad jubilatoria?

– R: Hay una comisión en el Congreso de la Nación, integrada por senadores y diputados y el Poder Ejecutivo. Venimos trabajando y en breve habrá una presentación en el Congreso de una fórmula que después se discutirá y antes de diciembre podremos tener una nueva fórmula que garantice dos cuestiones: haberes dignos y sustentabilidad del sistema previsional para poder seguir garantizando calidad de vida.

– T: El próximo aumento ¿sería según esta ley, si hay acuerdo?

– R: Sí, hay que ir paso a paso. Ahora lo que vamos a hacer es discutir la iniciativa dentro del Congreso en términos legislativos y después se va reglamentar la ley y, a partir de ahí, vamos a tener una nueva fórmula jubilatoria.

– T: Usted asumió en medio de la pandemia. ¿Está conforme con el rol que viene cumpliendo la Anses?

– R: Asumimos el 1 de mayo, en el medio pandemia, y lo primero que hicimos es declarar esencial la tarea que hacen los trabajadores del organismo. Lo pusimos a disposición de las familias y abrimos todas nuestras oficinas. Estamos hablando de 13 mil trabajadores. Lo que hicimos fue ponernos a la altura de un tiempo histórico, muy excepcional, sabiendo que somos el organismo de la seguridad social, por lo tanto el compromiso de la tarea diaria es cómo ir mejorando.

