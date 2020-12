“Aunque no lo elegimos, este es el tiempo que nos tocó”: el balance de Alberto Fernández en su primer año como presidente

En un 2020 completamente diferente a lo que podría haber imaginado Alberto Fernández, el mandatario celebró su primer año de Gobierno. El presidente reconoció que “no hicimos todo lo que esperabas”, pero aseguró que desde ahora en adelante buscará reconstruir el país.

Para celebrar su primer año de mandato, el presidente Alberto Fernández compartió un mensaje desde su cuenta de Twitter. Allí se puede ver un breve video junto a un texto donde indicaba: “Aunque no lo elegimos, este es el tiempo que nos tocó. Por eso no hicimos todo lo que esperabas, pero sí hicimos lo que no podía esperar. Ahora, unidos, reconstruyamos la Argentina entre todos y todas”. En el video, que lleva su voz en off, Fernández destacó: “nuestro país volvió a salir en los titulares como un país que no quería deber, sino crecer. Pero con la gente adentro”.

Minutos más tarde, el mandatario compartió un video que posteó su par boliviano, Luis Arce Catacora, quien saludó a Fernández y aseguró: “En su primer año de gestión envío un fraternal abrazo al hermano @alferdez Presidente de #Argentina, con quién compartimos grandes ideales de integración de la Patria Grande. Gracias por tu apoyo. Seguiremos trabajando por las reivindicaciones de nuestros pueblos”.

Como respuesta, Fernández, quien luego de un año de brindar “refugio político” a Evo Morales acompañó al expresidente hasta la frontera con Boliva, aseguró: “Muchas gracias mi querido Presidente @LuchoXBolivia. Más unidos que nunca haremos realidad nuestra Patria Grande”.

