Axel Caniggia nuevamente apuntó contra Charlotte

El hijo mayor de Claudio Paul y Mariana Nannis se refirió nuevamente a la relación que tiene con sus hermanos, y reveló nuevos cortocircuitos entre ellos.

En las últimas horas Axel Caniggia decidió dejar de lado su perfil bajo y habló de la interna familiar que vive desde que Claudio Paul y Mariana Nannis se separaron. En Los ángeles de la mañana compartieron algunas frases del joven, que habló con Karina Iavícoli: “En algún momento cuando viaje a la Argentina, me sentaré a hablar. Hay una gran verdad oculta en mi familia que se sabrá y sorprenderá a muchas personas. Por supuesto cada cosa avalada con pruebas para que no se puedan desmentir“.

Además, el artista se refirió a su relación con Charlotte y admitió que hace años que no habla con ella: “Ella siempre hace circo, está acostumbrada a mi respeto y silencio pero todo tiene un límite en la vida“.

Este jueves en el Cantando, la participante fue consultada por este tema y, por primera vez, habló sobre su vínculo con su hermano mayor: “Con Axel estamos peleados, yo no quería contarlo…, pero yo no soy rencorosa, soy fácil de convencer. Estamos peleados, hace muchos años que no hablamos, pero lo extraño. Ojalá que a él se le pase“.

Lejos de conmoverse por las palabras de su hermana, este viernes Axel volvió a hablar con LAM y la criticó duramente: “Estoy al tanto de sus falsas declaraciones, porque no se pueden llamar de forma, y no voy a consentir más sus mentiras. Como ella dijo que no es rencorosa, les explico bien. Esto no es un tema de rencor de mi parte, jamás lo fue, sino todo lo contrario. La hemos perdonado muchas veces, pero nunca cambió ni aceptó mi felicidad. Una persona que te quiere busca tu felicidad, y por su parte nunca lo quiso“.

“La gente no conoce su verdadero rostro, solamente la máscara que vende al público“, concluyó de forma contundente.

